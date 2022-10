Extrémne premeny budú skutočne extrémne: Jaro je tak tučný, že ho nedokázali ani odvážiť! Molnár netají obavy

Extrémne premeny už túto stredu o 20:30 prinesú príbeh, aký doposiaľ v štvrtej sérii šou nebol. Dnes dvadsaťštyriročný muž, Jaroslav Krempaský, sa dokázal vyjesť na neuveriteľných 251 kilogramov. Zhrozený bol nie len Maroš Molnár ale aj lekárka, ktorá ho v ambulancii nedokázala odvážiť!

Je tak tučný, že nevychádza z domu. Jaro svoje dni prežíva najmä za múrmi bytu, v ktorom býva spolu so svojimi rodičmi a priateľkou. ,,Moje záľuby sú pozeranie pretekov F1, chovanie papagájov, pestovanie rastlín,“ hovorí Jaro, ktorému život doslova uteká pomedzi prsty. ,,Nie je to moc dobré, keď idete po ulici a všetci na vás pozerajú ako na mimozemšťana. Ja si to všímam, pozerajú na mňa, snažím sa to ignorovať, občas to nejde. Občas dostanem ako keby panický záchvat, začnem sa potiť a tak. Tým pádom nechodím ani na nákupy, chodí tam zvyšok rodiny a ja som doma,“ priznáva Jaro, ktorý na začiatku Extrémnych premien vážil štvrť tony.

Hazard so životom

Maroš Molnár, ktorý sa rozhodol, že Jarovi podá pomocnú ruku, bol z jeho váhy zhrozený: ,,U neho je to doslova a do písmena druhá šanca na život,“ povedal pred samotným výberom profesionálny tréner, ktorý pred prvými tréningami potreboval dokonca odobrenie lekára. ,,Nemôžem si to zobrať na triko a začať plnohodnotne trénovať bez toho, aby som dostal zelenú od doktora,“ hovorí.

Jaro absolvoval prvotné ošetrenie u doktorky Ivany Krchňákovej, ktorá bola z jeho zdravotného stavu v šoku: ,,Nemôžeme ho odvážiť, nemôže si ľahnúť na lôžko, nie je možné prehmatať mu brucho. Všetky parametre v rámci lipidogramu zvýšené nad normu, zvýšené pečeňové testy v kombinácii s ďalšími diagnózami sú predikciou kardiovaskulárneho poškodenia,“ zhodnotila.