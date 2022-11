Spevák Adam Pavlovčin si to po výhre v šou SuperStar namieril rovno do ďalšej a kývol na ponuku účinkovať v obľúbenej šou Tvoja tvár znie povedome. V tej predvádza každú nedeľu skvelé výkony a hoci mu spevácke a tanečné tréningy dávajú zabrať, svoje pôsobenie v šou si nesmierne užíva. Vďaka nej si totiž splnil už tri veľké spevácke sny, otvorene však priznal, čo by bola pre neho spevácka smrť. No nielen to.