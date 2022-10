Po Pátrovičovi ďalšia šleha! V Česko Slovensko má talent sa v prestrojení objavila legendárna herečka

Ďalšie vzácne prekvapenie. Šou Česko Slovensko má talent je aj tento rok plná neuveriteľných talentov. No táto desiata séria prináša aj prekvapivé vystúpenia, zahalené rúškom tajomstva.

Totižto len nedávno sa na pódiu objavil Eugen Pátrovič, ktorý predstieral, že je brat Jozefa Pátroviča (81). No ako vyšlo na svetlo sveta, išlo len o vtip a fiktívny brat bol prezlečený Patrik Rytmus Vrbovský (45). Televízia však stavila na ďalšiu hviezdu, ktorá prišla v maske staršej dôchodkyne predviesť monológ. Nebol to nikto iný ako Eva Holubová (63).

Šou Česko Slovensko má talent je tento rok plná nielen skvelých talentov, ale aj poriadneho humoru. Na konci nedeľňajšej epizódy totižto na pódium zavítala pani dôchodkyňa, ktorá chcela predviesť svoj talent.

„Volám sa Jaroslava. Priezvisko nerada hovorím, lebo ho často vedia skomoliť, ale teraz to poviem. Píšová. Ja som k vám prišla z Benátok nad Jizerou, kde žijem v domove dôchodcov a vediem tam dramatický krúžok. Prišla som si potvrdiť, že mám talent,“ zazneli slová dôchodkyne.

Už od prvej chvíle sa to porote veľmi nezdalo a mali v hlave niekoľko otáznikov. Pani Jaroslava predviedla svoj monológ a získala sošku Zlatého Pátroviča, ktorú dostanú súťažiaci, ktorí aj napriek negatívnym ohlasom nestratia vieru a nádej na postup. Po odchode pani Píšovej však ani porotcovia stále nevedeli, aká je pravda.

„Je tu taký nešvar. Sa to tu trošku rozmohlo. Slovíčko prcat. Ja by som povedala, že sa tu s nami niekto vyprcal,“ zazneli slová Mórovej. A ako sa ukázalo, pod maskou pani Jaroslavy sa skrývala legendárna česká herečka Eva Holubová. No v úspešnej šou sa neobjavila poslednýkrát, pretože v najbližšom kole zasadne do poroty namiesto porotkyne Marty Jandovej. A tak je už teraz viac ako jasné, že sa je na čo tešiť.