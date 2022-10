Adam Bardy z prvého kastingu zutekal: Po tejto kariére som netúžil! Ako sa dostal od prezidentky k herectvu?

Z prvého hereckého kastingu zutekal. Dnes patrí medzi obsadzovaných hercov.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Adam Bardy (28) sa do povedomia verejnosti dostal najmä vďaka seriálu Druhá šanca a veľkú fanúšikovskú základňu tiež nadobudol počas účinkovania v Let´s Dance, v ktorom sa prebojoval až do finále. Keby sa ho niekto pred desiatimi rokmi opýtal, kde sa vidí, na televízne kamery a žiaru reflektorov by ani nepomyslel.

Život to zariadil úplne inak. V súčasnosti herec a model, kedysi bývalý člen čestnej stráže prezidentky Zuzany Čaputovej Adam Bardy, po hereckej kariére netúžil. V radoch hlavy štátu pôsobil desať rokov. Svoju prácu už však nedokázal vykonávať, pretože čoraz viac ponúk prichádzalo z televízie a roztrhať sa nemohol, a tak sa s prezidentkou nadobro rozlúčil. Ani vo sne by mu však nenapadlo, že jeho chlebíčkom každodenným by sa mohlo stať herectvo.

„Ja som nikdy nemal ambíciu ani myšlienky, že by som sa dostal do tohto sveta. Ale som tam a robím to, čo ma baví,“ povedal Adam v podcaste Marakua.

Keď prišiel na svoj prvý konkurz, zobral nohy na plecia. „Moja prvá herecká skúsenosť bol Pán profesor. To bolo zaujímavé. Nechcel som tam ísť. Volal som do mojej agentúry, že kam ma to poslali. Bolo tam milión ľudí. Bol som najstarší. Ja som sa otočil. Ale potom sa to znova dohodlo a zariadili sa veci tak, ako sú,“ zaspomínal si Adam, ktorý už pripravuje ďalší seriál pre Markízu.