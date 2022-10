Je to záhul! Helenu Krajčiovú deti zmenili: Úprimné slová o tom, aké ťažké je materstvo

Záleží jej na tom, aby boli šťastné. Helena Krajčiová (47) nie je len vynikajúca herečka, ale v prvom rade mama na plný úväzok. Tú najväčšiu radosť jej robí dcérka Anika (8) a synček Kryštof (4).

Snaží sa s nimi tráviť čo najviac času, no organizovanie dňa nie je pre ňu rozhodne med lízať. Umelkyňa však presne vie, aká chce byť mama a čo sú jej priority, a to aj napriek tomu, že na samu seba jej už energia a priestor nezostávajú.

Helena Krajčiová je úspešná slovenská herečka, ktorej sa po pracovnej stránke veľmi darí. No aj v súkromnom živote je šťastná, doma jej ako z vody rastie dcéra Anika a syn Kryštof. Pre Helenu je časový manažment veľmi dôležitý, no často býva aj poriadne náročný.

„V tom časovom organizovaní je to teda záhul. Celé to nejako dávať dokopy a každý deň riešiť ráno, že kto čo, ale všetci, čo sú rodičia, to, samozrejme, poznajú. Mám, samozrejme, oveľa menej času na seba a, naopak, protiváha k tomu je, že zažívam taký iný typ radosti a šťastia, takže materstvo zmení ten život kompletne,“ prezradila v rozhovore Rádia Slovensko Helena, ktorá dobre vie, ako chce vychovať svoje deti.

„Ja sa snažím byť takou mamou, za ktorou tie deti budú mať odvahu prísť kedykoľvek a s čímkoľvek. Aby sa nebáli, lebo všeličo sa stane. Záleží mi iba na tom, aby boli šťastné a aby vedeli vždy prísť a povedať mi, že stala sa takáto vec a ja vtedy poviem, že dobre, poďme to poriešiť,“ dodala Helena, pre ktorú sú deti stredobodom vesmíru.