Svarinská zažíva náročné chvíle: Odlúčenie od milovaného priateľa! Dojemné verejné vyzanie

Sympatická herečka Kristína Svarinská (33) zahorela láskou k mladému youtuberovi a influencerovi Petrovi Expl0itedovi Altofovi (26) pred siedmimi mesiacmi počas Let’s Dance.

Mlado vyzerajúci pár spoločne od začiatku vzťahu trávil všetky voľné chvíle, tých však, bohužiaľ, v súčasnosti až tak veľa nie je. Umelkyňa je pracovne vyťažená a točí film u našich českých susedov. Jej priateľ zotrváva doma. Kristína má však napriek tomu recept, ako všetky nástrahy zvládnuť.

Nikomu zrejme neuniklo, že jedna z našich najkrajších a najobľúbenejších herečiek Kristína Svarinská sa počas tanečnej šou Let’s Dance, v ktorej účinkovala, zaľúbila do o sedem rokov mladšieho youtubera Expla.

Dvojica si ihneď padla do oka a na verejnosti sa začali ruka v ruke ukazovať pomerne často. Po pár mesiacoch však obidvoch dobehli pracovné povinnosti a spoločných chvíľ ubúdalo. Medzi zaľúbencami je sedemročný vekový rozdiel, čo im verejnosť dáva pocítiť. Kristína to však ako prekážku rozhodne nevidí a má na to svoj názor.