Pyco sa stiahol z obrazoviek: Čo sa s ním stalo? Moderátor išiel s pravdou von a učinil priznanie

Nebolo to jednoduché. Moderátor Martin Pyco Rausch (44) sa z televíznych obrazoviek stiahol do kuchyne.

Venuje sa zdravému vareniu, pečeniu a receptmi inšpiruje nejednu gazdinku. Práve počas náročného obdobia pandémie sa spred kamier vytratil a to všetko očividne prospelo aj jeho psychickému zdraviu, ktoré nebolo, ako Pyco priznal, najlepšie.

Hlas moderátora Martina Pyca Rauscha by len málokto nespoznal. No práve on počas pandémie dal na istý čas zbohom moderátorskému chlebíčku a rozhodol sa ešte viac čarovať v kuchyni.

„Pre mňa tie posledné 2-3 roky boli dobrou školou z mnohých smerov, ale práve aj teraz zisťujem, že mnohé fóbie, o ktorých som nevedel, sa na mňa nalepili. Dávam si pozor na baktérie, dávam si pozor, kde a v akej miestnosti a s koľkými ľudmi trávim čas,“ prezradil moderátor v podcaste Oli Džupi Talks!