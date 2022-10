Dag Palovič má po amputácii nohy nečakanú požiadavku: Fíha! Dámy, takúto ponuku neodmietnete

Vážna dopravná nehoda ho obmedzila v pohybe a v reči. Hlava mu však pracuje naplno!

Bývalý moderátor Markízy, profesionálny pokerový hráč a dlhoročný športový motivátor Dag Palovič (47) po hrozivej havárii motorky prišiel o svoju ľavú nohu. S Dagom sa tak osud zahral. Ako však hovorí, čas na ľutovanie a opúšťanie nemá a chce žiť naplno. K tomu mu má dopomôcť dievča, ktoré hľadá, a ktoré by sa od neho nepohlo ani na krok.

Budú o ňom hovoriť doma i vo svete. Presne tak si to predstavuje súčasný motivátor športových hviezd Dag Palovič, ktorý neklesá na duchu ani napriek amputácii ľavej nohy nad kolenom, po dvojtýždňovom umelom spánku, viacerých operačných zákrokoch, dávkach opiátov či rečových ťažkostiach. Dag chce motivovať masy ľudí, aby sa za žiadnych okolností nevzdali. A už aj presne vie, ako na to. Podľa bývalého profesionálneho pokerového hráča to bude prevratné a takmer ako z filmu.

„Mám taký nápad, pretože môj príbeh dokáže inšpirovať ľudí. Existuje film, že chalana zrazí auto. On ochrnie a rodina mu hľadá opatrovateľku, ktorá sa o neho stará. On to však nezvládne a svoj život ukončí eutanáziou. To však nie je môj prípad. Všetko bude inak!“ rozrozprával sa pre Nový Čas usmiaty Dag.