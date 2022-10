Braňo Jobus abstinuje 17 rokov! Keď šoféroval opitý, aspoň bol opatrný: Pri Dědečkovi vidí aroganciu

Tragédia v centre Bratislavy, keď zmasakrovalo auto s opitým vodičom ľudí čakajúcich na zastávke MHD, otriasla celým Slovenskom. Najstaršia obeť mala 24 rokov. Za volantom sedel generálny sekretár deaflympijského výboru Dušan Dědeček (60). Z takýchto správ behá mráz po chrbte.

Muzikant a spisovateľ Braňo Jubus (53) kedysi tiež pil. Už 17 rokov abstinuje. Nie je síce vyštudovaným hercom, zahral si však v obľúbenom seriáli Oteckovia. Bola to menšia postava - otec Ringo a manažér hudobnej skupiny, ale aj to sa počíta... Viac je známy ako líder skupín Karpatské chrbáty, Vrbovskí víťazi a jednočlennej elektronickej kapely s tvorbou určenou pre abstinentov s príznačným názvom Abusus.

Usadili sme sa vo vestibule a hneď prvá otázka bola možno drsná, zato účelová: Čo cítil, keď sa ako abstinujúci alkoholik dozvedel o tragédii?

„Ľútosť, bezmocnosť,“ povedal okamžite a in medias res prešiel k svojmu príbehu. Lebo kedysi on sám patril k tým, ktorí si bez alkoholu nevedeli predstaviť deň. „Ak môžem povedať za seba... Keď som požíval alkoholické nápoje a nebol som si istý, či som „čistý“, či nenafúkam, správal som sa v tej nezodpovednosti aspoň tak, že som dodržoval predpisy,“ povedal na svoju obhajobu.

„Nebol tam ten bonus arogancie. A tu bol. Lebo ísť vyše stokilometrovou rýchlosťou mestom opitý, tam už nie je čo dodať... To je strašné!“ povzdychol si a bolo vidno, že ho tragédia nenechala ľahostajným. Napokon, koho by sa nedotkla, všakže... Čo keď nabudúce bude terčom niekto nám blízky?!

