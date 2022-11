Dlhoročný moderátor a redaktor televízie Markíza Patrik Herman sa postaral o televízny prestup roka. Ostrieľaný redaktor mieri do RTVS, kde bude nielen na obraze, no aj v zákulisí a priestor bude mať aj na svoje charitatívne aktivity. Pri tejto príležitosti si zaspomínal aj na svoje televízne začiatky, ktoré zďaleka neboli jednoduché. Prezadil nielen svoje najväčšie televízne faux pas, no aj to, čomu musel v televízii povedať rázne nie!