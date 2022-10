Alkohol odmietam! Puškárovú nehoda na Zochovej zasiahla: Na pitie má jasný názor, volá po spravodlivosti

Stop ďalším prípadom smrti! Moderátorku Zlaticu Puškárovú (45) tragická nehoda v Bratislave, pri ktorej vyhasli životy piatich mladých ľudí, zasiahla.

Prípadom sa vo veľkej miere zaoberá Nový Čas, ktorý o nehode prináša aktuálne informácie aj v týchto dňoch, čo neušlo ani Zlatici. Sama má na alkohol radikálny názor: vo svete narobil už veľa nešťastia a ľudia sa stále nie a nie poučiť. Zlatica je matkou dvoch detí, Adamka (5) a Lea (12), a prirodzene sa o ne bojí. Po tomto zážitku, ktorý zasiahol celé Slovensko, má však ešte väčší strach. Moderátorka volá po spravodlivosti!

Tragédia, ktorá pochovala 5 mladých životov, otriasla celým Slovenskom. Najväčší žiaľ prežívajú rodičia, ktorých deti sa už nikdy nevrátia domov. Desivá nehoda však chytila za srdcia i známe tváre a medzi inými aj Zlaticu Puškárovú, ktorú nešťastie zarmútilo.

Plavovláska je sama mamou dvoch chlapcov, možno aj preto prežíva tragédiu veľmi citlivo. Alkohol rázne odmieta, a to na všetkých frontoch. „Dlhé roky vôbec nepijem alkohol, jednoducho mi nechutí a viem mať skvelý život aj bez neho,“ vyhlásila.

„Navyše, mňa sa deti o šiestej ráno vôbec neopýtajú, či som si včera dala nejaký pohárik, ony chcú schopnú, veselú mamu, a nie s boľavou hlavou. Nepijem už zo 12 rokov a vôbec mi to nechýba,“ povedala pre Nový Čas. Vďaka pracovným skúsenostiam sa dostala do styku s takými informáciami, že aj keby jej alko nápoje chutili, evidentne by si dávala pozor a správala by sa zodpovedne.

„Hlásila som v Televíznych novinách veľa nehôd vodičov pod vplyvom alkoholu a zdá sa, že nič v náraste ich počtu nezaberá. Pritom je to výlučná zodpovednosť každého človeka, ktorý takto hlúpo zlyhá. Žiaľ, veľakrát som videla prípady, že opitý vodič nevinných zabil a sám bez škrabanca prežil,“ spomína na tragické nehody. Tak ako mnohí iní, aj Puškárová si na záver kladie otázku, aké sa z toho vyvodia následky.