Zamilovaná Emma Drobná o Šebovi: Plánujeme spolu zostať už navždy! Zaznejú svadobné zvony?

Speváčka Emma Drobná je už tri roky šťastná po boku bývalého futbalistu Filipa Šeba a všetko nasvedčuje tomu, že dvojici to stále klape. No hoci zaľúbenci plánujú spoločnú budúcnosť, k oltáru sa zatiaľ nechystajú. Emma však otvorene priznáva, že po svadobnej obrúčke túži, kde je teda problém? Speváčka to povedala na rovinu!