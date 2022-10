Alena Heribanová prežíva rušné obdobie: Zmeny v pracovnej oblasti, ale aj v rodine!

Moderátorka Alena Heribanová je dlhoročnou tvárou Avon pochodu za zdravé prsia, ktorý sa po dvojročnej odmlke vrátil do ulíc hlavného mesta. Usmievavá brunetka bola dokonca pri samotnom zrode úspešného projektu a spomína na časy, kedy bol doslova ešte v plienkach. Plienky si však čoskoro užije aj pri prebaľovaní vnuka, ktorý pribudne do ich rodiny v období Vianoc. No vyzerá to tak, že to nie je jediná novinka v jej živote.