Viki Ráková a Attila Végh v šou Tvoja tvár znie povedome: Trpaslík a obor! Puknete smiechom

Ďalšie vystúpenie plné humoru. Tvoja tvár znie povedome už túto nedeľu prinesie na obrazovky šiestu epizódu.

Viki Ráková (41) sa opäť zhostí masky mužského interpreta a na istý čas príde aj o vlasy. Na pódiu nebude však sama a spoločnosť jej bude robiť porotca Attila Végh (37), čo všetkých dostane do záchvatu smiechu.

Ráková v šou Tvoja tvár znie povedome každé kolo prekvapuje a inak to nebude ani v nedeľu, keď sa opäť zmení na holohlavého speváka. Herečka sa musí popasovať s tým, že na chvíľu bude bez vlasov, s plešatou hlavou a vypchatým rozkrokom. No vystupovať nebude sama, ale spoločne s Attilom Véghom. A tu porotu Viki pobaví práve jej výškou.

„Záchvat, ktorý si mala ty minulý týždeň zo svojej výhry, som dostala ja tento týždeň z tvojho vystúpenia, lebo to bolo proste veľmi smiešne. Ako som spomínala, ty sa nám z kola na kolo zmenšuješ, chvíľami to tak vyzeralo, že ty by si pokojne mohla bývať v Attilovi,“ okomentuje so smiechom Zuzka Šebová. A aj samotná Viki sa vyjadrila na adresu Attilu: „Ja si myslím, že som dostala toho najlepšieho. Lebo vyzeráme ako dvojičky. Bol veľmi sústredený a ďakujem mu za toto vystúpenie. Veľmi som si to užila.“