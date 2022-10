Ďalšie dych berúce vystúpenie v Česko Slovensko má talent: Dojemné vyznanie otcovi do väzenia

Úspech, o akom sa jej ani nesnívalo. To platí v prípade iba 15-ročnej Kristíny Teršípovej, ktorá sa blysla v talentovej súťaži.

Jej motiváciou bolo zaspievať otcovi do väzenia. Kristína do súťaže prišla iba s malou dušičkou a sama neverila, že by mohla zaujať. Opak je však pravdou a mladá speváčka zožala obrovské standing ovation. Postavil sa dokonca aj obávaný kat Jaro Slávik (48)!

Talentové súťaže otvárajú dvere do sveta šoubiznisu mnohým neokresaným talentom. Tentoraz sa šťastie usmialo na nesmelú Kristínu Teršípovú, ktorá pochádza z českého mesta Most. Do súťaže Česko Slovensko má talent sa prihlásila, aby ukázala, aký poklad skrýva v hrdle. Od okolia síce krehká dievčina zatiaľ veľký úspech nezožala, to ju však neodradilo. Jej motivácia bola dostatočne silná. Kristína svojím výkonom prišla spraviť radosť hlavne otcovi, ktorý je vo výkone trestu. Už štyri roky žije bez neho a v osamelých chvíľach ju sprevádza práve hudba.

„Prihlásila som sa, lebo môj tatino si prial, aby som spievala. Môj otec je vo výkone trestu. Odišiel, keď som mala 11, a ja som v tom čase začala aktívne spievať. Tým, že som tu, mu chcem splniť sen,“ prezradila porote pri dojemnom vyznaní. Po tom, čo otvorila ústa, mladá nádejná speváčka všetkých uchvátila. Okrem postupu do ďalšieho kola si vyspievala standing ovation od celej sály a milé slová zo strany poroty. „Keď niečo nepokazíte, budete hviezdou. Lebo vy ste z toho materiálu, z ktorého sa hviezdy kujú,“ nešetril slovami chvály nekompromisný Jaro Slávik.