Marcel Nemec prekvapuje: Hľadám lásku! Takýto originálny inzerát ste ešte nevideli

Naplno a bez zábran! To je heslo obľúbeného herca Marcela Nemca (51), ktorý napriek zlému zdraviu nehádže flintu do žita. Vytvoril si zoznam vecí, ktoré by počas života rád stihol, a zdá sa, že tam pribudlo ďalšie prianie. Marcel sníva o niekom, s kým by mohol tráviť spoločné chvíle.

Marcel Nemec je človek, ktorý sa napriek neľahkému osudu stále usmieva a snaží sa o to, aby zákernú rakovinu nadobro porazil. Má za sebou sériu chemoterapií a viacero operácií, ktoré ukázali, že choroba stále postupuje. Marcel však nepoľavuje a stále verí vo svoj šťastný koniec. To, že sa neplánuje vzdať, odzrkadlil aj zoznam prianí, ktoré v ťažkých časoch spísal. V ňom uviedol sny, ktoré si ešte chce vo svojom živote splniť.

Medzi nimi bolo či už dabovať rozprávky, alebo zahrať si vo filme. Jeho najnovším snom však je nájsť si niekoho, kto by mu spríjemnil voľné chvíle. „Nielenže som opeknel (akokoľvek lovím v pamäti, krajší som nikdy nebol), ešte aj skvele varím. Touto cestou hľadám mlado vyzerajúceho junáka na spoločné večere a raňajky. Ešte som aj výborný herec a nadštandardný manažér,“ napísal na svojom profile umelec. „Mám čisté srdiečko, pozerám sa na veci očami a počúvam ušami a som pripravený na nejaký vzťah,“ dodal pre Nový Čas.

Zoznamka

Hľadám spriaznenú dušu

Volám sa Marcel Nemec, mám 51 rokov, som herec a bývam v Bratislave. Som spoločenský, s dobrým zmyslom pre humor a mám záľubu vo varení. Rád by som si našiel mlado vyzerajúceho junáka, s ktorým by sme sa navzájom dopĺňali a trávili spoločné chvíle. Vo voľnom čase chodím do divadla, kina či na iné spoločenské udalosti. Som pripravený na vzťah a pokiaľ by som našiel spriaznenú dušu, ktorá by svoj čas chcela zdielať práve so mnou, bol by j by som ochotný ísť do toho naplno.