Pauhofová sa stala mamičkou: Nadšený otecko zverejnil meno aj prvú fotku

Po prvý raz matkou! Herečka Táňa Pauhofová sa s manželom Jonatánom Pastirčákom stali rodičmi.

Známa slovenská herečka zverejnila na svojom Instagrame fotku ručičky bez toho, aby prezradila meno či pohlavie bábätka. Nadšený otecko však na sociálnych sieťach odhalil všetko. "Very proud father I am.. proud of my two bravest girls. Táňa and Míla. (v preklade: Som veľmi hrdý otec... Hrdý na moje dve najodvážnejšie dievčatá. Táňa a Míla. pozn. red.)," napísal Pastgirčák na Facebooku.

Je preto jasné, že Táňa sa teší z dcérky Míly. Hrdý a nadšený otecko zároveň na Instagrame zverejnil aj prvú fotku s bábätkom.