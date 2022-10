Zákerná choroba ju prekvapila, ale nevzdala sa: Patrícia Janečková pokračuje v boji s rakovinou!

Zdá sa, že ešte nemá vyhrané! Operná speváčka a víťazka šou Talentmánia z roku 2010 Patrícia Janečková (24) sa už od začiatku roka pasuje s rakovinou prsníka. Po niekoľkých sériách chemoterapií však nakoniec prišlo aj na mastektómiu, pri ktorej jej odstránili prsník a zdalo sa, že je na najlepšej ceste k uzdraveniu.

Napriek všetkému však musí stále podstupovať náročnú liečbu, o čom otvorene hovorí so svojimi fanúšikmi na sociálnej sieti. Janečková je veľká bojovníčka, ktorá napriek mladému veku zápasí s rakovinou prsníka. Dozvedela sa to na začiatku roka a odvtedy robí všetko pre to, aby boj so zákerným ochorením vyhrala. Za sebou pritom má už teraz náročnú cestu, keď musela podstúpiť niekoľko chemoterapií, a dokonca sa takmer pred dvoma mesiacmi ocitla na nemocničnom lôžku.

Tam jej odobrali prsník, o čom Patrícia otvorene hovorila a stále verí, že to je najlepšia cesta k uzdraveniu. Napriek zákroku však musí aj naďalej pokračovať v zdĺhavej a nepríjemnej liečbe. „Dnes prvá rádioterapia,“ napísala na svojej sociálnej sieti operná diva, ktorá to skutočne nemá jednoduché, no stále sa snaží myslieť pozitívne.

V tom jej zrejme pomáha aj milovaná práca, do ktorej sa už pomaly, ale isto zrejme vracia. Len nedávno totiž zverejnila snímku zo skúšky v divadle a zdá sa, že návrat na dosky, ktoré znamenajú svet, sú pre ňu obrovskou inšpiráciou.