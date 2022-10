Mária Čírová prezradila skutočné tajomstvo svojho úspechu: Čo jej dala hra na klavíri do života?

Krásna hudobníčka Mária Čírová (33) patrí medzi najtalentovanejšie speváčky súčasnosti. Za zlatým úspechom sú však roky driny a aj Mária musela vynaložiť úsilie, aby sa v hudbe cítila ako doma.

Talent predsa nepadá len tak zo stromu a aj naoko bezstarostná umelkyňa zažila časy, keď musela poriadne makať. To všetko z nej však spravilo všestrannú umelkyňu, akou je dnes.

Nič nejde len tak ľahko! To platí aj v prípade speváčky s unikátnym hlasom Márie Čírovej. Za jej hudobnými schopnosťami totiž stoja roky tréningu a obrovskej trpezlivosti. O svojej ceste k úspechu sa podelila so svojimi fanúšikmi. „Myslím, že aj vďaka klavíru sa zo mňa stal neuveriteľne trpezlivý človek. Už v detstve ma tento hudobný nástroj učil, že keď budem sedieť na zadku a budem trénovať pekne postupne, takt po takte, nakoniec sa tú skladbu naučím,“ prezradila Mária na svojom profile.

Ľuďom tak ukázala, že vytrvalosť bola pre ňu vždy kľúčová. „Niekedy to trvalo dokonca až mesiace. Aj keď som bola na konzervatóriu a mala som sa naučiť 45-minútový program na skúšky,“ opísala Mária chvíle, keď to vo svojom živote ani v náročnejších chvíľach nevzdala. A nakoniec to vytrvalá Mária dotiahla naozaj ďaleko.