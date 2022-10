Tvorca hitov pre deti Miro Jaroš prikývol na šokujúci kšeft: Od detských pesničiek k tomuto?!

Prekročil hranice?! Miro Jaroš (44) je jedným z najobľúbenejších slovenských interpretov detských piesní. Získal si ich srdcia, no tentoraz sa spevák úplne odklonil od svojej štandardnej tvorby a dal sa nahovoriť na šokujúcu spoluprácu.

Kývol totiž na ponuku a pretextoval svoj detský hit Nebuď balón na Nebuď bulo, a to všetko pre kampaň alkoholického nápoja - borovičky. Vynára sa však otázka, či je to v poriadku a aký to bude mať vplyv na deti. Šliapol Miro vedľa?

Miro Jaroš je jedným z najpočúvanejších interpretov detských pesničiek a jeho koncerty usmiate deti rady navštevujú. No tentoraz umelec urobil krok úplne iným smerom a riadne šokoval svojou nedávnou spoluprácou. Je tvárou kampane jedného alkoholu, ktorá je zameraná na zodpovedné pitie a na to, aby sa ľudia správali aj pod vplyvom alkoholu slušne.

„Do kampane som sa zapojil preto, lebo si uvedomujem, že pitie alkoholu na Slovensku je norma a pri nezodpovednom správaní pod jeho vplyvom to môže mať až fatálne následky. Keď ma oslovila agentúra, že by chceli na tento problém upozorniť pretextovaním pesničky Nebuď balón na Nebuď bulo a správaj sa zodpovedne, zaujalo ma to,“ prezradil spevák pre Nový Čas. Komunikačným a výchovným prostriedkom je pieseň, ktorú spieva Jaroš a dokonca účinkuje aj v klipe.