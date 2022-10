Drsný príbeh Denisy z Extrémnych premien: Bezočivé, čo jej spravila mama!

Denisa (28) si v detstve prešla niečím, čo by nechcelo zažiť žiadne dieťa. Najbližšia osoba v jej živote, mama, sa jedného dňa rozhodla, že z práce domov sa už k svojim deťom nevráti.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Aj keď Denisa pochádza z Nových Zámkov, býva na Spiši s priateľom v dome, ktorý zdedil. Zo svojho rodiska sa rozhodla odísť najmä preto, že sa jej spája so zlými spomienkami na detstvo. Týmto spôsobom sa snaží odtrhnúť od minulosti a je pevne rozhodnutá, že naspäť do rodného mesta sa už nikdy nevráti.

A to aj napriek tomu, že tu ostala žiť jej najbližšia rodina. "Mám pocit, že tie Zámky sú stredobodom môjho zla," hovorí Denisa, ktorá dodnes nepozná dôvod toho, prečo ju a jej súrodencov rodičia opustili. "Veľa si z toho detstva nepamätám. Viem, že mama s otcom sa stále hádali, boli tam aj bitky a všeličo možné," priblížila. Častokrát boli doma bez elektriny, plynu a preto veľa času trávili mimo domu. ,"Väčšinu času sme boli u babky, prababky, tety. Stále niekde, len nie doma."

Z odchodu mamy obviňuje seba

Babka, ktorú Denisa vníma ako svoju druhú mamu hovorí, že jedného dňa Denisina mama odišla do hlavného mesta a už sa nevrátila. "Ich mama odišla do Bratislavy. Veľa ľudí chodí zo Zámkov do Bratislavy. Ráno odídu a večer sa vrátia. Ona sa zabudla vrátiť," priblížila stará mama, ktorá sa po odchode svojej dcéry rozhodla, že sa o tú jej postará a požiadala súd o Denisine zverenie do svojej starostlivosti.