Vešia kariéru na klinec?! Celeste Buckingham zaujala úplne iná práca: Neuveríte, čomu sa brunetka venuje

Celeste Buckingham už nejaký čas pendluje medzi Slovenskom a slnečnou Madeirou, kam sa po zdravotných problémoch presťahovala za rodinou. Vyzerá to tak, že zmena prostredia urobila so speváčkou hotové zázraky a dnes je späť v plnej sile a čoskoro aj novým albumom. Hudba však nie je zďaleka to jediné, čomu sa speváčka v poslednom čase venuje, jej slová vás poriadne prekvapia!