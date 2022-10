Úprimné priznanie Rolins o stroskotaných vzťahoch: Všetci muži ma opustili z rovnakého dôvodu

Za úspech sa platí! V tomto prípade láskou. Spevácka a módna ikona Dara Rolins (49) konečne o sebe prehlasuje, že je spokojná a dúfa v lepšiu budúcnosť.

Ako sama hovorí, každý človek túži mať pri sebe niekoho, o koho sa môže v dobrom aj v zlom oprieť. Nie vždy to tak v živote Dary aj bolo. Na začiatku jej vzťahov ju pre prácu a energiu expartneri milovali, postupne si však k tomu vytvorili odpor. Rolins verí, že s jej terajším priateľom, futbalistom Pavlom Nedvědom (50), sa to nestane.

Zvyčajne sa jej vzťahy končili tou istou rozprávkou. Do života speváčky Dary Rolins vstúpilo v minulosti niekoľko partnerov. Jedným z nich bol aj raper Rytmus. Ani jeden však pre ňu nebol tým pravým orechovým a jej láska stroskotala na jednom a tom istom. „Väčšinou sa mi stalo, že muži, s ktorými som bola... Presne to, čo na mne milovali, po určitej dobe začali neznášať,“ priznala Dara v rozhovore pre Pravdu. Aj v tomto prípade je tak možno potvrdiť slová, že nie je všetko zlato, čo sa blyští. Dara hovorí, že človek počas života platí daň, a tak aj ona musela „pustiť perie“, a to nie raz.