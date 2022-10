Po krachu manželstva našiel lásku u sympatickej Mirky: Krásne slová Petra Košiča o priateľke

Obľúbený herec Peter Kočiš (56) si už nejaký ten rok užíva po boku svojej priateľky Mirky. Pred ňou tvoril pár s exmanželkou Nelou, a to až celých 24 rokov.

Definitívnu bodku za manželským zväzkom, z ktorého majú 2 krásne dcéry, si dvojica dala v roku 2018. Časom sa však ukázalo, že má Peter pri sebe novú partnerku, i keď to zo začiatku usilovne tajil. No teraz je to celkom inak a o ich spokojnom vzťahu nemá problém hovoriť. Prezradil, že počas leta trávili spolu veľa času pri mori a v horách.

„Priateľka je športovo založená. Veľa bicykluje, veľmi veľa pláva a chodiť po horách ma naučila práve ona,“ pochválil sa svojou polovičkou pre Nový Čas. „Je veľmi milá, tolerantná a dokáže to so mnou vydržať,“ dodal zamilovaný umelec.