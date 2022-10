Cibulková sa rozhovorila o tehotenstve: Čo všetko prezradila? Túto informáciu už neskrýva

Povedala viac! Naša najlepšia tenistka, ktorá však už raketu zavesila na klinec, Dominika Cibulková (33) nedávno priznala, že sa jej rodina rozrastie. K rozkošnému Jakubkovi (2) tak pribudne súrodenec. Na nedávnej bratislavskej módnej šou dokonca priznala, kedy sa dieťa približne narodí, a aj to, že synčeka na veľký deň už pripravujú.

Tehotná a šťastná! Aj tak sa momentálne cíti naša najúspešnejšia tenistka Dominika Cibulková. Len nedávno priznala, že čaká ďalšie dieťatko, ktoré pribudne k ich synčekovi Jakubkovi. Nielen športovkyňa, ale aj jej manžel Michal Navara, sa nového člena nevedia dočkať a na jeho príchod sa pripravujú nielen oni, ale hovoria o ňom aj pred Jakubkom.

„Už pár týždňov mu to hovoríme a zo začiatku bol taký, že v žiadnom prípade, ale teraz mi aj bruško pohladká a dá mi pusinku a už začína byť taký pozitívny,“ povedala Novému Času Dominika, ktorá by mala rodiť približne v marci, keďže Cibulková netajila ani štádium tehotenstva, v ktorom sa nachádza.

„Som vo štvrtom mesiaci a čakali sme, aby bolo všetko v poriadku a dúfam, že to tak bude,“ dodala bývalá tenistka, ktorá si toto tehotenstvo vysnívala rovnako ako to prvé. „Bolo veľmi plánované a ja mám naozaj veci rada usporiadané v živote, i keď takéto veci sa nedajú plánovať, ale bolo to niečo, čo sme chceli, a veľmi sa tešíme,“ priznala na záver plavovláska.