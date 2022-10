Magde Vášáryovej sa lepí smola na päty: Najprv skončila na vozíku so zlomenou nohou a teraz?!

Z jednej šlamastiky do druhej! Herečke a bývalej političke Magde Vášáryovej (74) sa lepí smola na päty. Jej leto sa nezačalo sľubne, keď si privodila nepríjemný úraz - zlomený členok.

Ten, kto však pozná Magdu, vie, že dlho na jednom mieste neobsedí, a tak robila všetko pre to, aby sa čoskoro dostala späť do formy. A to sa jej aj podarilo. Začiatkom augusta už bola späť na nohách. Bez problémov si však život dlho neužívala, opäť ju postihol hrozivý úraz. Magda si zlomila ruku!

Magda Vášáryová sa len v polovici augusta zbavila invalidného vozíčka a neskôr barlí, ktoré jej pomáhali rozhýbať sa po nešťastnom pošmyknutí. Magde v mladosti učarovalo plávanie. Vždy, keď si nájde čas sama pre seba, už sa oblieka do plaviek a skáče do bazéna či dokonca do jazera. A práve pod holým nebom v Banskej Štiavnici, kde má herečka chatu, si zlomila členok a na niekoľko týždňov ju čakal nútený oddych doma, medzi štyrmi stenami.

Nestihla sa však poriadne otriasť z prvého úrazu a už prišiel ďalší. Magda pred pár dňami utrpela bolestivú zlomeninu pravej ruky. „Zrejme jej bolo ľúto, že musí pracovať, tej mojej pravej ruke,“ prehodila položartom Vášáryová. Ako však sama tvrdí, nemôže si nič pripúšťať, nezastavuje sa a ide ďalej aj cez bolesť.