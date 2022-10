Dara a Pavel Nedvěd oslavovali vo veľkom: Tajný žúr v Taliansku! Čo sa dialo za zavretými dverami?

Zamilovaní až po uši aj so svedkami. Veľkolepá hostina, hlasná hudba, hektolitre šampanského, vyberané jedlo a plno známych tvárí!

To všetko sa odohrávalo na dvojdňovom žúre zamilovanej dvojice speváčky Dary Rolins (49) a jej partnera, futbalistu Pavla Nedvěda (50). Párty sa konala na severe Talianska. A párik si na ňu pozval mnohé celebritné mená - Zuzanu Kubovčíkovú Šebovú (40), Lukáša Kimličku (38) či Dominiku Cibulkovú (33). Čo sa to odohrávalo na brehu malebného jazera Maggiore?

Láska medzi Darou Rolins a Pavlom Nedvědom sa začala v Taliansku a tam sa aj konala ich veľkolepá párty, ktorú plánovali niekoľko mesiacov. Spevácka legenda je už vyše roka v oblakoch. Odkedy sa dala dokopy s bývalým slávnym futbalistom, vezie sa na vlne lásky. Blonďavá dvojica si užíva jeden druhého tak často, ako to len ide. „Nech žije každá láska. Nová, stará, dospelá, detská, naša, vaša. Nech je večná vo svojom čase a v každej podobe,“ uviedla pred časom zaľúbená spevácka ikona.

Párik spolu funguje na diaľku, a tak veľa cestujú, keďže Dara sa zdržiava v Prahe a jej milý pracuje v Taliansku. Pre oslavu lásky tak zvolili krajinu dobrého vína, čarovné Taliansko. Išlo o tajný žúr, na ktorom však nehýrili sami. Zaľúbenci si zavolali aj dobrých priateľov zo Slovenska. Čo však stálo za pompéznou hostinou? Mohlo to byť hneď niekoľko dôvodov. Tým prvým je oslava narodenín. Pavel sa len v auguste stal čerstvým päťdesiatnikom. Daru to čaká tiež. Tá by mala osláviť svoje okrúhliny v decembri. Zdá sa, že septembrová oslava tak mohla byť dobrým kompromisom.