Zuzana Haasová po predčasnom pôrode: Konečne si môže vydýchnuť! S dcérkou sú už v bezpečí domova

Už sú vo svojom! Herečka Zuzana Haasová (41) je už v týchto dňoch oveľa pokojnejšia. Prešli takmer štyri týždne a umelkyňa ani jej manžel, hudobník Viliam Schowanetz, si ešte svoje novonarodeniatko nemaznali v pohodlí domova.

Marína musela po predčasnom pôrode putovať do inkubátora a potrebovala intenzívnu starostlivosť. V súčasnosti sa už všetko pohlo tým najlepším smerom a Haasová si môže zhlboka vydýchnuť.

Teraz sa už od nej nepohne ani na krok. Herečka Zuzana Haasová si v živote toho prežila viac než dosť. Ten, kto ju však pozná, vie, že je to jedna nezlomná žena a ako sama hovorí, človek sa nesmie do ničoho pustiť so strachom. Ako dodala, keby sa niečoho bála, Marína by tu nebola. Po dvoch neúspešných tehotenstvách, keď prišla o svoje deti v 8. mesiaci tehotenstva, sa jej 2. septembra narodila dcéra. K sedemnásťročnej Romane tak pribudla rozkošná a nevinná Marína.

Ani pri tomto pôrode sa však herečka nevyhla komplikáciám, keďže dievčatko priviedla rovnako na svet v ôsmom mesiaci a vyžadovalo si okamžitý dohľad lekárov. „Teraz sa vyvíja. Sme spolu každý jeden deň. O chvíľu už pôjde domov. Všetko ide tak, ako má, len je to predčasniatko. Keď sa narodila, nebola úplne mini, ale orgány sa potrebujú dovyvíjať,“ prezradila Novému Času mamička.

Teraz, takmer mesiac po pôrode, je už všetko v poriadku a Marínu si šťastní rodičia Zuzana a Viliam odviedli z nemocnice domov a zrak z nej nespustia. „Žijeme prítomnosťou. Užívame si ju každú sekundu. Stále! Viac sa rehoceme. Je to pre nás taká baterka. Hráme jej na akordeóne a husliach piesne z nášho predstavenia Haasartschow či z Cirkusu Romána,“ dodala pre Nový Čas Zuzana.