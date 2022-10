Puklušová prezradila meno svojho obľúbenca z Tvojej tváre: Mám pocit, že to na mňa najmenej hrá

Slovenskú herečku Natáliu Puklušovú (38) si diváci zamilovali v role temperamentnej Petry zo seriálu Oteckovia. Aktuálne ju môžeme vidieť v šou Tvoja tvár znie povedome. Ako toto účinkovanie herečka zvláda a kto je jej obľúbenec?

Aké je to zažívať komplikované premeny na vlastnej koži a čo je pre vás najťažšie?

Najťažšie je pre mňa ustavičné čakanie. Napríklad čakať niekoľko hodín na to, aby som absolvovala polhodinovú skúšku. Je to pre mňa nesmierne únavné. Navyše som nočný typ, ktorý chodí spávať okolo polnoci. Teraz, počas nakrúcania šou, mám skorší budíček, ktorý ma vždy dokáže rozladiť a cítim sa unavená.

Nemávate trému, keď predstupujete pred početné publikum s piesňou, na ktorej naštudovanie máte len extrémne krátky čas?

Ľudia mi neprekážajú. Vždy sa uzatvorím do svojho sveta. Navyše, na javisku na mňa svietia svetlá a diváci sú v tme, takže z môjho pohľadu tam nikto nie je. V minulosti som mávala obrovskú trému a všetko som veľmi prežívala, lebo som to brala až príliš vážne. Ale zistila som, že to nie je smrteľne dôležité. Prestala som sa brať vážne. Zaspievam najlepšie, ako viem, a strach a tréma nedopomôžu k ničomu. Keď som si toto uvedomila, upokojila som sa a odvtedy ide všetko ľahko.

Kolektív účinkujúcich v šou Tvoja tvár znie povedome je rozmanitý. Sadli ste si s ostatnými účinkujúcimi?

Mojím favoritom je Matúš Kolárovský. Je to sympatický týpek. Verím tomu, čo mi povie, a mám pocit, že to na mňa najmenej hrá. Pôsobí ako čistý a úprimný človek. Keď má nervy, tak sa prejaví a za nič sa neschováva.

