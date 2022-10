Puklušová o živote v šoubiznise: Pretvárky a umeliny, nikto mi neukáže svoju pravú tvár!

Na účasť v markizáckej šou Tvoja tvár znie povedome vraj potrebovala dozrieť a ten čas práve nastal. Herečka Natália Puklušová (38) je priamočiara a nedáva si servítku pred ústa. V rovnakom duchu sa nesie aj jej rozprávanie o zákulisí šoubiznisu.

Talentovaná herečka si v rozhovore pre Nový Čas Nedeľa zaspomínala na svoju bujarú mladosť, ťažké herecké začiatky a taktiež prezradila, ako jej starú mamu zachraňoval Juraj Kukura (75).

Sledovala som iba prvú časť tohto projektu a ani si už nespomínam, kto tam vlastne účinkoval, ale veľmi sa mi to páčilo. Už vtedy som cítila, že raz sa v tej šou ocitnem, lebo spievam. A ten čas prišiel práve teraz.

Aké je to zažívať komplikované premeny na vlastnej koži a čo je pre vás najťažšie?

Najťažšie je pre mňa ustavičné čakanie. Napríklad čakať niekoľko hodín na to, aby som absolvovala polhodinovú skúšku. Je to pre mňa nesmierne únavné. Navyše som nočný typ, ktorý chodí spávať okolo polnoci. Teraz, počas nakrúcania šou, mám skorší budíček, ktorý ma vždy dokáže rozladiť a cítim sa unavená.

Účinkujúci si často povzdychnú, ako trpia hodiny v maskérni, kým im maskérky vyčarujú novú tvár, alebo sa posťažujú, ako ťažko sa zbavujú líčidiel, ktoré často zanechajú nepríjemné stopy na ich pokožke. Vy s tým nemáte problém?

S týmto absolútne nemám problém. Dokonca ani keď mi robili odliatok tváre. Ale keby som sa nevenovala šesť rokov rôznym sebarozvojovým cvičeniam a meditáciám, tak by som túto šou určite nezvládla. Neviem si predstaviť, ako by to znášal človek, ktorý žije v neustálom zhone a nedokáže sa vtiahnuť do svojho vlastného vnútra. Asi by to nedal, lebo je to väzenie s pocitmi pusťte ma von, lebo neprežijem.

Nemávate trému, keď predstupujete pred početné publikum s piesňou, na ktorej naštudovanie máte len extrémne krátky čas?

Ľudia mi neprekážajú. Vždy sa uzatvorím do svojho sveta. Navyše, na javisku na mňa svietia svetlá a diváci sú v tme, takže z môjho pohľadu tam nikto nie je. V minulosti som mávala obrovskú trému a všetko som veľmi prežívala, lebo som to brala až príliš vážne. Ale zistila som, že to nie je smrteľne dôležité. Prestala som sa brať vážne. Zaspievam najlepšie, ako viem, a strach a tréma nedopomôžu k ničomu. Keď som si toto uvedomila, upokojila som sa a odvtedy ide všetko ľahko.