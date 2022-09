Veľkolepá narodeninová párty Dary a Nevěda: Bujará žúrka s celebritami a poriadne vášnivé bozky!

Tak tomu sa hovorí mega párty! Speváčka Dara Rolins (49) so svojím partnerom Pavlom Nedvědom (50) usporiadali oslavu, na ktorú sa len tak nezabúda.

Futbalista a priateľ známej speváčky totižto oslavuje okrúhle 50-te jubileum. I keď Daru čakajú narodeniny s rovnakým číslom až v decembri, rozhodli sa aj s Nedvědom narodeninovú párty spojiť a osláviť tak aj vzájomnú lásku, ktorá z nich srší na kilometre.

Bujará žúrka sa konala v Taliansku na čarovnom mieste pri jazere Maggiore, na ktorej nechýbali ani známe tváre zo slovenského šoubiznisu. Osláviť veľkolepé jubileum prišli aj tenistka Dominika Cibulková, módny návrhár Lukáš Kimlička, speváčka Tina, herečka Zuzana Kubovčíková Šebová či riaditeľ marketingu TV Markíza Michal Borec.

Dara a Pavel sú do seba zamilovaní až po uši, čoho dôkazom sú aj zábery niektorých celebrít z tejto megalomanskej párty. Dvojica je do seba tak zamilovaná, že sa od seba takmer ani neodtrhli! Párik sa dokonca zladil do rovnej ružovej farby a samozrejmosťou boli aj vášnivé bozky. Z fotiek cítiť poriadnu zábavu, takže oslávenci aj hostia si ju museli zaručene užiť.