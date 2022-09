Dcéra Maroša Kramára Tamara skóruje vo svete: Očarila hudobnú megahviezdu

Herec a moderátor Maroš Kramár (63) môže byť na svoju talentovanú dcéru Tamaru (22) naozaj hrdý.

Tá sa vybrala cestou spevu, a teda neurobila veru chybu. Po novom na jej skladbu reagoval aj známy zahraničný spevák Adam Levine (43). Bude z nej hviezda?

Má byť na koho hrdý! Dcéra Maroša Kramára žne slávu za svoje spevácke výkony nielen na Slovensku, ale po novom sa blysla aj v zahraničí. Dôkazom je aj správa, ktorú mladej speváčke po vydaní skladby Oh my mind is my best friend adresoval známy americký spevák. Tým nebol nikto iný ako sám Adam Levine. Ten bol z jej skladby viac než unesený.

„Oh, môj Bože, tá skladba od teba je neskutočná,“ adresoval jej. Nádejnej hviezde tak vyčaril úsmev na tvári. Ihneď sa tým pochválila aj na sociálnych sieťach. Svoj úspech bude teda pravdepodobne zvyšovať každým novým hitom vo svojom repertoári.