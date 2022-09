Dievčatko na fotke má dnes už 36 rokov a na výslní je už viac ako dve dekády.

Aj so svojou sestrou dvojičkou sa od detstva venuje hudbe a má za sebou hneď niekoľko domácich a zahraničných úspechov. Môže sa popýšiť skvelými spoluprácami so svetovými hudobníkmi, ako sú Flo Rida či Sean Paul. Dnes sa však speváčka a influencerka venuje skôr materstvu, ktoré si ako slobodná matka naplno vychutnáva už skoro s ročnou dcérkou Neou. Tú ma so spevákom a hercom Matúšom Kolárovským.

