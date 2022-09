Šokujúce rozhodnutie Plačkovej: Tretíkrát nevestou, no bez svadobných šiat! Zuzana má prekvapivý plán

Influencerka Zuzana Strausz Plačková (31) a čerstvá mamička prvorodeného syna Diona sa ide znovu vydávať!

S manželom Reném Strauszom (33), s ktorým majú už dve svadby za sebou, chystajú tretiu. Tentoraz v kostole. Okrem spečatenia svojej lásky pred Bohom dajú pokrstiť aj svojho syna Diona.

Už tretíkrát nevestou! Kráľovná instagramu Zuzana Plačková s manželom Reném si svoje áno povedia konečne v kostole. Možno by ste čakali honosnú svadbu, je to však celkom inak. Prvoradý je v deň ich svadby malý Dion, ktorý bude mať v tom istom čase krstiny. Čerství rodičia si tak so svadbou nerobia veľké starosti.

„Svadbu sme mali 3. 10. 2015. A teraz 3. 10. sa zoberieme v kostole, kde následne nato má Dionko krstiny. Ale nerobíme okolo toho žiadnu ceremóniu, ani svadobné šaty nebudem mať,“ vyhlásila influencerka. Fanúšikovia tipujú, že by sa svadba mohla odohrať v Lurdoch, kam sa chystajú na svoje výročie posvätiť nové obrúčky.