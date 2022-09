Dalibor Janda o infarkte a problémoch so srdcom: Zatiaľ žijem!

Osobnosť českej populárnej hudby Dalibor Janda (69) musel byť minulý rok hospitalizovaný kvôli infarktu.

Dnes už opäť stojí pevne na svojich nohách, pripravený popasovať sa s tým, čo mu život prihrá do cesty. Chvíle prežité na nemocničnom lôžku ho však prinútili zamyslieť sa nad svojím životom. Novému Času tesne pred natáčaním relácie Záhady tela prezradil, čo všetko musel vo svojom živote zmeniť.

Po tom, čo sa spevákovi minulý rok po covide vážne podlomilo zdravie, bol kvôli kolapsu srdca hospitalizovaný na koronárnej jednotke vinohradskej nemocnice v Prahe. Vystrašil nielen svojich najvernejších priateľov a známych, ale aj svoju rodinu, predovšetkým dcéru Jiřinu. „Pre mňa je to veľmi vážna vec! Nie som na tom psychicky dobre, no tatino je stabilizovaný,“ povedala v minulosti speváčka.

Dnes už je Dalibor opäť v plnej sile a na nepríjemnom zážitku sa snaží nájsť aj niečo pozitívne. „Jediné dobré je, že som vďaka tomu schudol celých 8 kíl. Ľudia aspoň vydržia sa na mňa pozerať,“ priznal so smiechom. Uvedomil si však, že sa musí šetriť, pretože zdravie je naozaj len jedno.

„Zmenil som to, že už s kapelou necestujem 20 koncertov mesačne, ale 5, aby som zrelaxoval a aby ma to hlavne bavilo.“ Za zlými spomienkami teda spravil čiaru a chce sa teraz orientovať len na to, čo mu vyčarí úsmev na tvári. Svoj odkaz zakončil veľmi jasne a stručne. „Zatiaľ žijem,“ dodal.