Exkluzívna spoveď Cibulkovej, ktorá sa stane dvojnásobnou mamou: Otehotnela po účinkovaní v Let's Dance?!

Žiaria šťastím! Bývalá úspešná tenistka Dominika Cibulková (33) svojím priznaním všetkých poriadne šokovala.

Totižto v čase sociálnych sietí sa jej poradilo tehotenstvo ututlať a dlho nikto nič netušil. Exšportovkyňa sa však teraz rozhodla podeliť sa so svetom o krásnu a radostnú novinku. S manželom Michalom Navarom (37), s ktorým je už 6 rokov, čakajú druhé bábätko. A tak ich prvorodenému Jakubkovi (2) pribudne už o nejaký čas súrodenec.

Dominika Cibulková sa pred rokmi vzdala profesionálnej kariéry tenistky a aktuálne si užíva plnými dúškami svojho syna Jakubka, ktorý cez leto oslávil 2 roky. Práve on je pre ňu a jej manžela Michala Navaru tým najväčším šťastím. No ich malý poklad dlho už nebude jedináčik, keďže Dominika poslala do sveta radostnú novinu. Pod srdcom nosí bábätko. „Jakubko z nás urobil rodinu, ale TY nás doplníš. Naša rodina sa rozrastá a my nemôžeme byť šťastnejší a požehnanejší,“ zazneli prekvapivé slová extenistky.

„Áno, sme nesmierne šťastní a veľmi sa tešíme na ďalší prírastok, nevieme sa dočkať,“ prezradila pre Nový Čas nadšená Dominika. Z jej veľkej noviny sú nadšení aj jej blízki a, samozrejme, aj jej milovaná mama Katka. „Boli sme všetci veľmi šťastní, pretože sme vedeli, že Dominika túži mať druhé bábätko. A keď sa to podarilo, tak sme proste boli naozaj veľmi, veľmi spokojní. Želáme si, aby bolo bábätko hlavne zdravé a aby sa všetko podarilo aj pre Dominiku. Chcela mať väčšiu rodinu, ona je jedináčik aj Michal a vedeli sme, že sa chcú rozrastať. Takže je to tak, ako ona uviedla, požehnanie, že sa jej to podarilo,“ prezradila pre Nový Čas Dominikina mama, ktorá už dobre vie, do čoho celá rodina ide.