Pre Simonu Salátovú bola kauza s Rytmusom bolestivá: Prekvapilo ju, že sa reper ospravedlnil?

Simona Salátová (28) to nemala v živote ľahké. Ako vníma známa komička nenávistné komentáre zo svojho okolia?

Boli ste pripravená na lavínu hejtov, ktorá sa vždy po vystúpeniach na sociálnych sieťach objaví? Čítate ich vôbec?

Keby som bola profesionálna speváčka, asi by som sa dosť obávala účasti v tejto šou, ale keď­že som v prvom rade komička a mojím cieľom je zabávať, tak sa snažím zo všetkých síl, aby sa mi to darilo. Je úplne prirodzené, že nedokážem rozosmiať všetkých, niekomu sa to dokonca nepáči. Na hejty som pripravená vďaka bohatým skúsenostiam. Už ich nečítam, len tie kreatívne. Vtedy vyzývam svojich fanúšikov, aby mi ich posielali. Pobaví ma, keď si s tým dá niekto robotu a nie je to len taký obyčajný hejt. Keď vidím kreativitu hejtera, to sa mi páči.

Spomínate si na najhorší hejt, ktorý ste si o sebe prečítali?

Keď som pred štyrmi rokmi začínala a dala som nejaký post na sociálne siete, tak som sa prvýkrát stretla s hejtami, vtedy som brala všetko dosť vážne. Neskôr bola pre mňa bolestivá veľká kauza s Rytmusom - to bol taký vrchol, a musím povedať, že to bol asi posledný hejt, ktorý som zobrala vážne. Bolo to pomyselné dno, od ktorého som sa odrazila, a odvtedy hejty vážne neberiem. Možno som preto aj vďačná za skúsenosť, ktorá sa stala.



Prekvapilo vás, že sa vám Rytmus po čase ospravedlnil?

Veľmi ma to prekvapilo. Verím v katarziu, ale nie je to pre mňa žiadna úľava, môže to byť maximálne úľava preňho, že si niečo uvedomil.

Ako ste na tom s kondičkou, keď musíte tancovať a spievať naraz?

Je to veľmi bolestivý návrat k normálnemu pohybovému aparátu a dosť to bolí, ale zvládam to a beriem to ako pozitívnu súčasť šou. Kostra sa trochu pretiahne a rozhýbe, pretože človek niekedy upadne do takej letargie každodenných povinností a na seba občas zabúda. Šou mi pripomína, že sa treba o seba starať, a zistila som, že pohyb mi robí veľmi dobre.



