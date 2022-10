Simona Salátová o rodine aj o ťažkých situáciách: Boli časy, keď som bola rada, že som kúpila piškóty

V detstve zažila domáce násilie a spolu s mamou a bratom skončila v krízovom centre. Dnes komička Simona Salátová (28) hovorí, že aj vďaka tomuto ťažkému životnému príbehu môže robiť to, čo ju najviac napĺňa - rozosmievať ľudí.

Momentálne sa jej darí v práci aj v súkromí. Jej priateľ, tiež komik Joe Trendy (34) ju požiadal o ruku a ona povedala áno. Kedy bude svadba?

Fotogaléria 7 fotiek v galérii



Ponuka spievať v šou Tvoja tvár znie povedome vás zrejme prekvapila. Aké ste mali dovtedy skúsenosti so spevom?

Keď mi zavolali, tak som sa schuti zasmiala a nechala som si pár hodín na rozmyslenie. Moja prvá vnútorná reakcia však bola, že do toho idem, lebo je to pre mňa poriadna blbosť a také veci robím rada... Keď som chodila na základnú cirkevnú školu, na omšiach sme spievali piesne o Ježišovi. A istý čas som navštevovala hudobnú umeleckú školu, kam som chodila na spev. Bolo to však skôr pod nátlakom, pretože som veľmi chcela spievať, ale v podstate s tým nesúhlasila ani učiteľka, ani klavír. (smiech) Po pol roku som to teda nechala a odvtedy som vlastne nespievala. Spevu na verejnosti som sa vyhýbala, lebo napriek všetkým mojim domnienkam som bola upozorňovaná, že to nie je počúvateľné.

Čo vám v šou robí najväčší problém? Tanec, spev alebo to celkové prevtelenie sa do niekoho iného?

Pokiaľ ide o nejakú komickú postavičku alebo niekoho, kto je môjmu srdcu aspoň trochu blízky, tak mi je to veľmi prirodzené a ľahko chytím aj tie pohyby. Naozaj veľký problém však nastal vtedy, keď som musela začať naraz spievať a tancovať, vyskúšala som si naozaj niekoľko psychických zrútení, lebo som si povedala, že to nikdy nezvládnem. Bola som z toho naozaj rozčarovaná, nevedela som pochopiť, prečo mi to nejde lepšie. Najťažšie je teda pre mňa spojiť spev, ktorý nie je úplne dobrý, s tancom, ktorý tiež nie je úplne dobrý, a urobiť z toho niečo, na čo sa dá pozerať.

Ktoré vystúpenie pre vás bolo zatiaľ najkomfortnejšie a v ktorom ste sa necítili najlepšie?

Myslím si, že moje doterajšie vystúpenia mi zatiaľ veľmi sadli, lebo pán režisér aj všetci ľudia, čo sú v zákulisí tejto šou, vedia, čo rada robím a z čoho viem vytiahnuť aspoň trochu zábavy. Najnáročnejšie bolo pre mňa vystúpenie Lizy Minnelli, aj som sa v tom cítila najmenej komfortne, lebo som predstavovala pôvabnú ženu, ktorá tancovala aj spievala. To sú všetko superlatívy, ktoré ma nevystihujú. (smiech) Ostatné vystúpenia, ako napríklad Gizka Oňová alebo Martin Kittner, boli všetko moje vnútorné animálne osobnosti, ktoré v sebe stále nosím. Po každom čísle mi jedna pribudne, takže som veľmi zvedavá, čo zo mňa bude na konci celej šou, keď budem mať v sebe desať čiastkových osobností.

Ako ste na tom s kondičkou, keď musíte tancovať a spievať naraz?

Je to veľmi bolestivý návrat k normálnemu pohybovému aparátu a dosť to bolí, ale zvládam to a beriem to ako pozitívnu súčasť šou. Kostra sa trochu pretiahne a rozhýbe, pretože človek niekedy upadne do takej letargie každodenných povinností a na seba občas zabúda. Šou mi pripomína, že sa treba o seba starať, a zistila som, že pohyb mi robí veľmi dobre.

Boli ste pripravená na lavínu hejtov, ktorá sa vždy po vystúpeniach na sociálnych sieťach objaví? Čítate ich vôbec?

Keby som bola profesionálna speváčka, asi by som sa dosť obávala účasti v tejto šou, ale keď­že som v prvom rade komička a mojím cieľom je zabávať, tak sa snažím zo všetkých síl, aby sa mi to darilo. Je úplne prirodzené, že nedokážem rozosmiať všetkých, niekomu sa to dokonca nepáči. Na hejty som pripravená vďaka bohatým skúsenostiam. Už ich nečítam, len tie kreatívne. Vtedy vyzývam svojich fanúšikov, aby mi ich posielali. Pobaví ma, keď si s tým dá niekto robotu a nie je to len taký obyčajný hejt. Keď vidím kreativitu hejtera, to sa mi páči.