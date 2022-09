Jessica z Extrémnych premien si prešla životným peklom: Strach o holý život!

Extrémne premeny aj túto stredu o 20:30 prinesú ďalší silný príbeh. Dvadsaťtriročná študentka Jessica má toho aj napriek svojmu mladému veku za sebou pomerne dosť. Niekoľko krát sa bála doslova o holý život.

Jessica je tak trochu rozmaznané dieťa, ktoré vyrastalo ako v bavlnke. Má dobré rodinné zázemie, no aj napriek tomu s rodičmi nemá najideálnejší vzťah. Kameňom úrazu je totiž jej extrémna nadváha, kvôli ktorej mali v domácnosti pravidelne dusno: ,,Každá naša hádka, ktorá bola kvôli jedlu, skončila plačom. Keď som sa s ňou nechcela hádať, radšej som jej kúpila, čo chce, ako rozmaznanému malému decku, aby bol kľud,” vyznala sa mama Jessicy, ktorej ručička na váhe začala šialeným tempom stúpať počas strednej školy:

,,Nevládala behať, nevládala športovať, nevládala s nami kráčať. Chodili sme po doktoroch, hrozila jej cukrovka,” spresňuje. Jessica už vo svojich pätnástich rokoch postúpila operáciu žlčníka, avšak ani zdravotné problémy pre ňu neboli pomyselným výstražným prstom: ,,Myslela som si, že to bude tá vec, ktorá ju nakopne, ale nepomohlo to. Bola to otázka chvíle a zrazu bola tam, kde chcela byť. Tá silná a tučná Jessica,” dodáva mama.

Strach o život

Na výzore Jessicy sa však podľa jej vlastných slov podpísali udalosti, ktoré sa odohrali s jej bývalým priateľom. ,,Pri mojom poslednom partnerovi som sa niekoľkokrát bála o svoj život. Okrem toho, že to chcel so mnou niekoľko krát autom niekde napáliť, psychicky ma vydieral a šikanoval,” prizná sa Jessica v Extrémnych premenách.

,,Najhoršie bolo to, že som bola so segrou doma, bol tu tiež a ja som to s ním chcela ukončiť. Chlapec to evidentne nezvládal, zobral nožík, chcel sa zabiť. Takisto s ním išiel proti mne, čiže mohol zabiť aj mňa. Minimálne mi niečo spraviť,” opisuje hrôzostrašné momenty zo svojho života Jess. Situácia vyvrcholila tak, že jej ex odpadol, riešila to polícia a taktiež záchranári: ,,Do detailov nejdem zachádzať. Ďalšie dva týždne som nefungovala a od toho momentu som pribrala asi 20 – 30 kíl za posledné dva-tri roky,” priznáva sa Jessica.