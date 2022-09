Najťažšie vystúpenie v Tvoja tvár znie povedome: Emočné zrútenie Lívie Bielovič na pódiu!

Po fyzickej námahe prišlo aj na emočnú! Herečka Lívia Bielovič (38) zo seriálu Druhá šanca, ktorá momentálne hviezdi v šou Tvoja tvár znie povedome, to rozhodne nemá v živote jednoduché.

Napriek tomu, že jej kariéra je viditeľne na vzostupe, v súkromí to zrejme až také ružové nie je. Nedávno totiž priznala, že má za sebou bujarý a nepríjemný rozvod, ktorý nechal jej dušu pošramotenú. Aj keď sa zdá, že si ju pomaly lieči aj vďaka pracovnej vyťaženosti, rany jej zostali dodnes. V nedeľu sa totiž zábavná šou zmení na slzavé údolie, keď Bielovič neudrží svoje emócie na uzde kvôli boliestkam z minulosti.

Herečka Lívia Bielovič je večne usmiata a plná energie, čo dokazuje svojimi výkonmi aj v relácii Tvoja tvár znie povedome. Tu ukazuje svoje nadanie a nikomu by ani náhodou nenapadlo, že umelkyňa má za sebou ťažké obdobie, keď trpela v nefunkčnom manželstve a svoje potreby odsunula na druhú koľaj. Podľa jej slov sa vo vzťahu utiahla natoľko, že dokonca skončila v nemocnici a bojovala o svoj život. Nakoniec sa však pozviechala a zdalo sa, že najhoršie má za sebou.

Aj ona si však stále nosí svojich démonov a tí sa k slovu prihlásia aj budúcu nedeľu v markizáckej šou. Po vystúpení, v ktorom bude stvárňovať Oliviu Newton John s piesňou Hopelessly devoted to you (som ti beznádejne oddaná, poznámka redaktora), sa totiž neubráni slzám a jej bolesť a beznádej, ktorými si prešla, vyplávajú na povrch v podobe plaču a nepekných spomienok, čo si všimne nielen moderátor Nikodým, ale aj porota. „Podľa mňa to bolo pre teba veľmi emotívne a silné aj vzhľadom na to... Mne to pripadalo, ako keby ti to niečo pripomenulo z tvojho života,“ povie Kuly a herečka bude reagovať len jednoduchým: „Pripomenulo.“