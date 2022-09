Televízna tvár Renáta Názlerová naďalej zaľúbená: Dojemné vyznanie manželovi po 30 rokoch

Temperamentná Renáta Názlerová (54) zažíva v súkromnom živote lásku, ktorá sa z jej manželstva nevytratila ani po dlhých rokoch. Pri výročí svadby s milujúcou polovičkou si tak brunetka zaspomínala na ich veľký deň. Zaľúbený pár by mohol ísť mnohým príkladom.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Húževnatá Renáta Názlerová oslavuje svoj harmonický vzťah s manželom Jozefom. „Je to neuveriteľných 30 rokov, čo som povedala áno spoločnému životu. Boli a aj sú dobré i menej hojné časy, sú obdobia zdravia, no aj chorôb, sú dni šťastné aj menej šťastné. Ale keď sú na to dvaja, zvládnuť sa dá všetko,“ povedala hviezda Súdnej siene.

„Ďakujem, že ma dokážeš pochopiť, aj keď si ja sama nerozumiem, že ma rozosmeješ, aj keď plačem, že mi dodávaš odvahu, keď mi tá moja dochádza, že stojíš pri mne, aj keď svet naokolo sa mi otáča chrbtom. Vďaka tebe som žena, manželka aj mama,“ dodala.

Pre Nový Čas prezradila korenie ich dlhoročného zväzku: „Základom nášho vzťahu sú okrem lásky priateľstvo, úcta a pokora. A čo je podstatné, nechceme na sebe navzájom nič meniť. Ani sme nikdy nechceli.“