Miss Sylvia Šulíková si zamakala: Takto sa chystala na medzinárodnú súťaž! Prekvapí vás, na čo si v Egypte trúfa

Kurzy angličtiny, hodiny chôdze, stretnutia s návrhármi či skúšky šiat. Takto nejako vyzerajú prípravy úradujúcej Miss Slovensko Sylvie Šulíkovej na súťaž Miss Intercontinental, ktorej finále bude už 14. októbra v Egypte. Krásna blondínka nič nenecháva na náhodu a prípravám venuje všetok svoj čas. Prirodzená krása a dokonalé krivky však nie sú to jediné, čím chce Sylvia zaujať! Vyzerá to tak, že v talóne má omnoho viac. Bude to stačiť na konkurenciu v podobe 80 dievčat z celého sveta? Jej slová hovoria za všetko!