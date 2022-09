Moderátor Pyco o návrate na obraz: Má v tom jasno! Toto je dôvod, prečo odmieta ponuky

Od hrncov a vône jedla ani na krok! Keď nastúpila pandémia, povedal si, že pauza by mu neublížila. A tak sa z obrazu vytratil a lukratívne televízne ponuky začal odmietať.

Obľúbený a charizmatický moderátor Martin Pyco Rausch (44) nikdy neľutoval to, že sa vydal mediálnou cestou. Netúžil však po nejakom úspechu - žiť na výslní a brať exkluzívne honoráre. Ako tvrdí, je za to vďačný. Teraz však vidí svoje uplatnenie inde.

Ak by Martin Pyco Rausch prijal nejakú lukratívnu televíznu ponuku, nebolo by to to pravé orechové. Ako hovorí, dnes už nie! V súčasnosti prežíva spokojné obdobie a to, že sa stiahol zo žiary reflektorov a kamier, mu, zdá sa, prospieva.

„Pre mňa je to, čo robím, nech to znie akokoľvek amatérsko-naivne, vec, kde vytvoríš recept, potom ho otestuješ, dotiahneš do stavu, kde to funguje, potom to musíš nasvietiť, natočiť, nazvučiť, postrihať a dať to von. A moderátor by to nemal robiť, ale mňa to baví,“ prezradil Pyco pre portál Brainee. Martin aktuálne vo veľkom vyvára chutné jedlá a svoje recepty odporúča širokej verejnosti na sociálnych sieťach.

„Odmoderoval som si takú šou a stál som na veľkých pódiách. Nikdy som to nerobil nasilu, pre peniaze, bavilo ma to! Ale teraz robím veci, ktoré by som opustil, keby som išiel pred kameru do televízie,“ dodal moderátor, ktorému by jeho terajší varený a pečený multitasking v živote veľmi chýbal. Pre Pyca je totiž momentálne prvoradé, aby sa venoval veciam, ktoré ho posúvajú vpred.