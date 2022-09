Lakatošová s manželom oslavujú výročie: Sladkých 17 rokov! Kráska posiela do sveta veľký odkaz

Láska nepozná hranice. Presne tak to má aj riaditeľka Miss Universe Silvia Lakatošová (49) s milovaným manželom Pavlom Chovancom (55).

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Tento rok spolu zamilované holubičky oslávili krásnych 17 rokov. Šarmantná brunetka si zaspomínala na ten čas, keď láske svojho života povedala áno. „Bol krásny deň, 25 stupňov, všade naši kamaráti, rodina. Svadba taká, akú sme chceli. V prírode, v chráme Božom, s pravoslávnym obradom,“ priznala.

Úsmev na tvári jej však vyčaroval aj fakt, že sa tohto dňa zúčastnil aj jej milovaný otec. „Aj keď ocino, ktorý ma viedol k oltáru, sa na nás pozerá z neba a oslávi to po svojom, my to s Palim oslávime so svojimi láskami. Milujte sa, množte sa, veď rodina je najviac na svete,“ dodala Silvia šťastím bez seba.