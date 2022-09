Exmoderátor Jozef Jopo Poláček razí cestu veľkej rodiny: Opäť sa stane otcom!

Niekdajšia hviezda hudobnej relácie Deka Jozef Jopo Poláček (51) sa stane štvornásobným otcom. Aj keď o tejto novinke dlho zaryto mlčal, Novému Času sa podarilo zistiť, že sa už na jar budúceho roka stane opäť otcom.

Po nevydarenom manželstve s Kubánkou Glendou (32), ktorá mu porodila syna Joshuu (9), sa zapozeral do ďalšej okatej Kubánky Elizabeth (23), ktorá je od neho podstatne mladšia. Ich vzťahu to však nijako neuškodilo a sexi brunetka mu už stihla porodiť 2 deti a tretie je na ceste. Jopo však priznáva, že pri tomto počte by ďalšiu reprodukciu nových potomkov rád stopol.

Do rodiny pribudne ďalší člen. Exmoderátor, producent a podnikateľ Jopo pred rokmi vzplanul láskou k ostrovnému štátu Kuba, kde sa na nejaký čas usadil. Tu spoznal aj svoju budúcu manželku Glendu, ktorá mu porodila syna Joshuu. Manželstvo však stroskotalo a jemu učarovala ďalšia Kubánka s horúcou krvou Elizabeth. Mladá kráska sa síce zatiaľ jeho manželkou nestala, ale už mu stihla porodiť dve krásne deti.

Ako prvá prišla na svet pred dvoma rokmi dcéra Elizabeth Claire a len v polovici decembra minulého roka synček Adam. Jopo však vôbec nezaháľal a jeho partnerka bola už päť a pol mesiaca od pôrodu opäť v druhom stave. „Áno, čakáme bábätko. Elizabeth je v polovici tehotenstva,“ priznal Novému Času exmoderátor, pre ktorého sú jeho potomkovia najväčším šťastím v živote. Všetky jeho ratolesti sa narodili na Slovensku u jedného pôrodníka a rovnaké plány má aj so svojím štvrtým dieťaťom.