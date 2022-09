Diana Mórová po svojom boku stále nemá muža: Ako sa herečke žije bez chlapa? Úprimnosťou nešetrila!

Herečka SND Diana Mórová (52) dlho po šou Let’s Dance neoddychovala a rovnými nohami skočila do nového seriálu Chatári a do šou Česko Slovensko má talent.

Živelná Didi tak nesedí na vavrínoch a obracia sa, ako môže. Nie je totiž tajomstvom, že sa ako slobodná matka stará o svojho milovaného syna Quida (16), ktorý je pilierom jej života. Po svojom boku však stále nemá muža, s ktorým by zdieľala radosti a starosti bežného života. Ako sa s tým vyrovnala?

V jednom kole. To je heslo temperamentnej krásky Diany Mórovej. Len prednedávnom sa herečka predviedla v šou Let’s Dance a teraz porotcuje na Jojke v Česko Slovensko má talent. Okrem toho je skalnou súčasťou Slovenského národného divadla.

V prvom rade je však milujúcou mamou, ktorá by pre svoje dieťa urobila čokoľvek. Syna Quida, z ktorého je už takmer dospelý muž, má s Jurajom Mokrým. Vzťah im síce nevydržal, ale Diane zostal z tohto zväzku syn, ktorý je jej najväčšou oporou v živote a dokonca posúva jej hranice. „Je to taký materinský pud. On ma motivuje - musíš do obchodu, mami, lebo nie sú pribináčiky a ja proste musím, lebo mi to nedá spať,“ povedala Diana Novému Času.