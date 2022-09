Šéfeditorka nového webu pre ženy Emi Matušková Vargová: Nie je to len o pikoškách, chceme inšpirovať

Máme potešujúcu správu pre všetky dámy! Vznikol nový ženský web plný užitočných informácií, rád a tipov, celebrít, ale aj príbehov obyčajných ľudí či rozhovorov s odborníkmi. Rozprávali sme sa s jeho šéfeditorkou Emi Matuškovou Vargovou (43).

Čo všetko nájdu čitateľky na webe zensky.cas.sk?

Podľa mňa by si každá žena mala povinne nájsť na seba čas: na oddych, na uvoľnenie, na rozptýlenie. Sme totiž vyťažené – kariéra, domácnosť, materstvo...

Nebudem ani pokračovať, zrejme všetky ženy veľmi dobre vedia, čo musia denne riešiť. Preto treba skrátka odísť od toho všetkého a práve tento web slúži na vypnutie. Prinášame najmä pozitívne aj hodnotné informácie, inšpirujúce články, pekné fotky, aby si každá našla to svoje. Keď sa niekto zaujíma o celebrity či o to, ako bývajú, v akých módnych vychytávkach sa ukazujú, aké majú beauty triky, treba len klikať a čítať.

Garantujem, že čitateľkám iba jedna zaujímavá pikoška stačiť nebude. (smiech) Premostím však aj k vážnejším témam. Riešime s odborníkmi vzťahové aj zdravotné témy. V rubrike Lifestyle zase nájdu čitateľky zaujímavé cestopisy, tipy. Taktiež máme veľmi kvalitné, pekné rozhovory, mnohé z nich aj na ťažšie témy. Priznávam, pri čítaní niektorých som plakala. Sú to ženy, ktoré môžu byť pre iných inšpiráciou, ktoré si niečím prešli, niečo dokázali. Sú to životné cesty, ktoré skrížila ťažká diagnóza, závislosti či strata blízkeho... Takže naozaj nemáme len odľahčené lifestylové rozhovory o tom, kto čo nosí a koľko to stálo. Zabŕdame do tém, o ktorých treba písať, a aj do tých, ktoré sú pre mnohých stále tabu. Tematický okruh je teda veľmi široký.

Takže web je pre všetky ženy, či už majú chuť na klebety alebo sa zamyslieť nad životom?

Áno. No a ja dúfam, že si tam prídu na svoje aj páni. Minimálne vo vzťahových veciach môžu zo ženského sveta mnohé pochopiť, získať ich pohľad na veci, zistiť, po čom túžia. Viem, že my ženy očakávame 120 % a všeličo nemožné. (smiech) Myslím však, že jedno máme všetky spoločné: od mužov predovšetkým vyžadujeme, aby boli džentlmeni, galantní, romantickí a nežní. Platí to dlhodobo, nezáleží na tom, aká je doba.