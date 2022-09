Dramatická scéna v Pánovi profesorovi: Maštalír zranil študentku! Ratovala ju známa herečka

Ako sme v seriáli Pán profesor zvyknutí, každá z epizód prináša rôzne študentské osudy predstavujúce zásadný zlom v živote mladého človeka. Inak tomu nebude ani v utorok o 20:30 na Markíze, kedy sa herec Tomáš Maštalír bude musieť popasovať s ďalším problémom. A dôjde pri tom k zraneniu!

Piata epizóda obľúbeného seriálu bude pre nekonvenčného profesora Sama Vozára v podaní Tomáša Maštalíra dramatická nielen vďaka príbehu jeho študenta, zakríknutého Félixa. Ten nespracovanú traumu z tragédie, ktorá sa stala jeho sestre, prenáša do boja s odsúdeným sexuálnym násilníkom z neďalekého bistra. Samo sa do riešenia jeho problému vloží s rovnakým nasadením, ako obvykle. Svojim študentom sa počas vyučovacej hodiny snaží vysvetliť, že násilie plodí iba ďalšie násilie... A pojme to skutočne nezvyčajne.