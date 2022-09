Herec Peter Batthyany žiari šťastím: Po svojom boku má novú lásku! Aha, ako im to spolu pristane

Peter Batthyany (56) je u mnohých zapísaný najmä ako komediálny herec. Síce dlhé roky hviezdil na televíznych obrazovkách v seriáloch Mafstory či Profesionáli, ale už dlhšie žiadnu výraznejšiu úlohu nedostal.

V roku 2017 mu tiež stroskotal vzťah s exmanželkou Dagmar (56), z ktorého majú dve dospelé deti. Teraz je však v jeho živote nová žena, a to priateľka Petra. Čerstvý pár si pred mesiacmi vychutnával dovolenku v zahraničí.

Vzťah herca Petra Batthyanyho a jeho exmanželky Dagmar bol spočiatku idylický, no v živote nič nie je len ružové. Párik to v dobrom aj v zlom ťahal spolu viac ako 20 rokov. Ich spoločné cesty sa však navždy rozdelili v roku 2017, odkedy Dagmar s ich synom Matúšom ostala žiť v hlavnom meste a herec sa odsťahoval na chatu pri Dunajskej Strede.

A aj keď bol Peter dlhšie obdobie sám, osud mu do života opäť priniesol lásku. Herec má totiž po boku novú ženu, s ktorou trávi pekné chvíle. Zatiaľ síce nechce nič zakríknuť, no novú známosť priznal. „Nechcem teraz o tom veľmi rozprávať, pretože je to veľmi skoro. Nerád by som všetko predbiehal,“ povedal pre Nový Čas umelec, ktorý si čas strávený po boku novej polovičky nesmierne užíva.

