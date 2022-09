Dag Palovič po amputácii nohy už rehabilituje: Do troch mesiacov chodím! Týmto všetkým si už prešiel

Odhodlaný napreduje! Bývalý moderátor, pokerový hráč a súčasný mentálny kouč športových hviezd Dag Palovič (47) toho negatívneho za posledný mesiac a pol zažil neúrekom.

Všetko zlé je na niečo dobré. Pre niekoho otrepaná fráza, niet však pochýb o tom, že pravdivá. Svoje by o tom vedel povedať aj exmoderátor Dag Palovič, bývalá hviezda markizáckeho Telerána či verejnoprávnej relácie Hitparáda XXL. Život sa mu zmenil z hodiny na hodinu.

Po hrozivej havárii, ktorá mu nadobro zmenila život, nevidí dôvod na to, aby ďalej strácal čas, a tak pracuje na svojom novom ja. Samotný Dag hovorí, že to, čo sa v našich životoch udeje, máme ihneď prijať. My to už nezmeníme a na výber vlastne nemáme. „Ja som bol dva týždne v umelom spánku. Keď som sa prebral, nevedel som, že som mal nehodu. Nepoznal som svoje diagnózy, netušil som, že mám amputovanú nohu. Lekári používali slová, ako sú kýpeť, pahýľ, amputácia, a ja som si hovoril, že chudák, nejaký nešťastník prišiel o končatinu. A to som bol ja... A prijal som to,“ prezradil Novému Času nezlomný Dag.

Zdravotné problémy človeku rozhodne na vzhľade nepridajú, čo vidieť aj na samotnom mentálnom koučovi. Ten 44 dní od dopravnej nehody už odmieta len ležať a pozerať do steny. „Urobím maximum pre to, aby som sa niekam posunul. Maximum! Podľa lekárov budem chodiť v tom lepšom prípade o pol roka. V tom neoptimálnom prípade o rok. Ja však verím, že v decembri budem chodiť,“ hovorí Dag, ktorého aktuálna životná situácia jednoducho na zem nepoloží.